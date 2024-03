Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben

Der SLI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 1 860,65 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,104 Prozent fester bei 1 862,83 Punkten, nach 1 860,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 858,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 869,68 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,399 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der SLI 1 815,16 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 699,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 765,58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,51 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 874,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 5,24 Prozent auf 74,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,12 Prozent auf 294,50 CHF), Lindt (+ 1,69 Prozent auf 10 840,00 CHF), Schindler (+ 1,56 Prozent auf 234,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,16 Prozent auf 470,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-3,54 Prozent auf 272,10 CHF), ams (-3,08 Prozent auf 2,20 CHF), Nestlé (-1,74 Prozent auf 92,05 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 142,40 CHF) und Geberit (-1,39 Prozent auf 511,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 870 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 258,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,45 erwartet. Mit 6,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

