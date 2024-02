Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,53 Prozent leichter bei 11 382,54 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,303 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,406 Prozent leichter bei 11 396,67 Punkten in den Handel, nach 11 443,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 402,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 375,65 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,136 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 11 137,79 Punkten. Der SMI wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, mit 10 391,16 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 285,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,90 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 442,50 CHF), Sika (+ 0,79 Prozent auf 241,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78) Prozent auf 296,30 CHF), Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 625,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,71 Prozent auf 99,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-4,50 Prozent auf 88,42 CHF), Sonova (-0,50 Prozent auf 277,80 CHF), Richemont (-0,42 Prozent auf 129,90 CHF), Alcon (-0,30 Prozent auf 65,38 CHF) und Swisscom (-0,04 Prozent auf 515,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 588 909 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 275,319 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

