STOXX 50 im Blick 22.12.2025 09:29:03

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

STOXX 50-Handel aktuell.

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 4 880,44 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,080 Prozent auf 4 879,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 883,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 874,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 880,44 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 713,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 595,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der STOXX 50 bei 4 250,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12,48 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1,15 Prozent auf 59,05 GBP), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 238,60 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 168,90 CHF) und UniCredit (+ 0,33 Prozent auf 70,39 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-1,10 Prozent auf 11,29 GBP), Roche (-0,92 Prozent auf 322,50 CHF), AstraZeneca (-0,92 Prozent auf 135,46 GBP), BAT (-0,78 Prozent auf 42,03 GBP) und GSK (-0,77 Prozent auf 18,08 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 612 774 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,87 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
