Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Aktuell halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Freitag steigt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,10 Prozent auf 4 865,26 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,075 Prozent auf 4 856,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 860,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 848,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 865,83 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,956 Prozent nach oben. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 4 710,45 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Stand von 4 596,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 320,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,13 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,49 Prozent auf 11,73 GBP), Roche (+ 1,25 Prozent auf 323,50 CHF), HSBC (+ 1,06 Prozent auf 11,63 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,94 Prozent auf 555,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,91 Prozent auf 195,88 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,59 Prozent auf 42,17 GBP), Nestlé (-1,49 Prozent auf 78,69 CHF), Richemont (-1,18 Prozent auf 167,60 CHF), National Grid (-0,92 Prozent auf 11,32 GBP) und SAP SE (-0,79 Prozent auf 207,80 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 605 177 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 338,763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,87 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

