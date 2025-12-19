Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester

Der STOXX 50 ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Am Freitag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,54 Prozent fester bei 4 886,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,075 Prozent auf 4 856,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 860,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 848,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 889,84 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 710,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 596,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 320,86 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,63 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,27 Prozent auf 11,70 GBP), Roche (+ 1,88 Prozent auf 325,50 CHF), Novo Nordisk (+ 1,87 Prozent auf 310,00 DKK), HSBC (+ 1,44 Prozent auf 11,67 GBP) und BP (+ 1,05 Prozent auf 4,25 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Nestlé (-1,36 Prozent auf 78,79 CHF), BAT (-1,14 Prozent auf 42,36 GBP), Richemont (-0,77 Prozent auf 168,30 CHF), SAP SE (-0,31 Prozent auf 208,80 EUR) und RELX (-0,26 Prozent auf 30,48 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 70 540 715 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 338,763 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at