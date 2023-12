Verluste in Zürich: SMI zum Start leichter

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 10 980,36 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,249 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,043 Prozent auf 10 996,92 Punkte an der Kurstafel, nach 11 001,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 10 970,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 998,32 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,630 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 10 571,03 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, bei 10 993,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, wies der SMI einen Stand von 11 009,95 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,016 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,36 Prozent auf 250,85 CHF), Sika (+ 0,25 Prozent auf 243,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 447,80 CHF), Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 506,60 CHF) und Novartis (-0,01 Prozent auf 84,88 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-1,38 Prozent auf 24,38 CHF), Partners Group (-0,91 Prozent auf 1 145,00 CHF), Lonza (-0,84 Prozent auf 331,90 CHF), Alcon (-0,76 Prozent auf 62,72 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 112,45 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 284 426 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,644 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,43 zu Buche schlagen. Mit 5,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

