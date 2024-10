Verluste in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Freitagmittag

Am Freitag steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,07 Prozent im Minus bei 1 976,86 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,035 Prozent schwächer bei 1 977,53 Punkten, nach 1 978,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 975,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 981,75 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,120 Prozent zu. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 1 935,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wurde der SLI auf 1 988,28 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 720,84 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 12,10 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 0,81 Prozent auf 525,40 CHF), Lindt (+ 0,65 Prozent auf 10 840,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 49,43 CHF), Schindler (+ 0,32 Prozent auf 247,40 CHF) und Alcon (+ 0,29 Prozent auf 82,38 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Givaudan (-1,22 Prozent auf 4 383,00 CHF), ams-OSRAM (-1,06 Prozent auf 10,30 CHF), Logitech (-0,77 Prozent auf 72,44 CHF), Swatch (I) (-0,68 Prozent auf 182,10 CHF) und Straumann (-0,68 Prozent auf 131,40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 471 099 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 230,213 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at