SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Adecco SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Adecco SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,31 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 148,574 Adecco SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 25,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 744,08 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,56 Prozent abgenommen.

Der Adecco SA-Wert an der Börse wurde auf 4,22 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at