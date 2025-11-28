Straumann Aktie

Lohnender Straumann-Einstieg? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Straumann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Straumann-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Straumann-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113,85 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Straumann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,783 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Anteile wären am 27.11.2025 821,26 CHF wert, da der Schlussstand 93,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 17,87 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Straumann belief sich zuletzt auf 15,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

