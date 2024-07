voestalpine-Aktie zieht an: 300-Millionen-Kredit von EIB für grünen Stahl

Der Stahlkonzern erhält einen Kredit über 300 Mio. Euro für ein vierjähriges F&E-Programm bis 2028. Das teilte die EIB am Montag mit. Mit dem Programm sollen Produktionsprozesse optimiert und Ressourcen effizienter genutzt werden. Bis 2050 will die voestalpine klimaneutral sein.

Das Unternehmen mit Sitz in Linz arbeitet bereits sei längerem an der grünen Stahlproduktion. Derzeit werden zwei Elektrolichtbogenöfen (electric arc furnace, EAF). Diese sollen rund 30 Prozent der CO2-Emissionen der voestalpine einsparen und bis 2027 in Betrieb gehen.

Im Wiener Handel klettert die voestalpine-Aktie zeitweise um 1,19 Prozent auf 25,52 Euro.

