Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW.
Um 14:03 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 61,44 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2,34 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 105 078 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 24,1 Prozent nach oben. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte schätzungsweise am 12.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
