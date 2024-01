Volkswagen (VW) vz-Analyse: Volkswagen (VW) vz-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen Vorzüge (VW) nach einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten von 140 auf 146 Euro angehoben sowie die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kommentare des Autobauers zu Preis, Produktmix und Absatz in diesem Jahr seien konstruktiv gewesen, schrieb der Experte Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit)./la/he





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 21:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,5 Prozent auf 113,88 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 28,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 6 584 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 1,9 Prozent aufwärts. Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

