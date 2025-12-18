Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|
18.12.2025 12:17:12
Vontobel-Manager wird Partner bei Vermögensverwalter
Ein ehemaliger Client Account Manager bei Vontobel wurde zum Partner und Leiter Portfolio Management von Cresta Capital Partners ernannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
