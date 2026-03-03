VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|
03.03.2026 07:41:28
VP Bank mit gewaltiger Gewinnsteigerung - Sparprogramm abgeschlossen
Die liechtensteinische Privatbank konnte im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 154,6 Prozent steigern. Von Erfolg gekrönt ist auch das Kostensenkungsprogramm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Aktien in diesem Artikel
|VP Bank
|86,00
|-1,83%
