Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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13.03.2026 12:25:00
VR hat laut Meta mehr Nutzer denn je - aber das Problem liegt woanders
VR wächst aller Unkenrufe zum Trotz. Doch wie das Medium den Sprung in den Mainstream schaffen soll, bleibt weiter offen. Meta setzt auf das Prinzip Hoffnung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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