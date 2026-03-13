Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.03.2026 12:25:00

VR hat laut Meta mehr Nutzer denn je - aber das Problem liegt woanders

VR wächst aller Unkenrufe zum Trotz. Doch wie das Medium den Sprung in den Mainstream schaffen soll, bleibt weiter offen. Meta setzt auf das Prinzip Hoffnung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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