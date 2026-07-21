Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

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21.07.2026 07:24:43

Walliser Kantonalbank steigert den Halbjahresgewinn

Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im ersten Halbjahr 2026 den Reingewinn um 4,4 Prozent auf 63,6 Millionen Franken erhöht. Die Cost-Income-Ratio bleibt bei 46,3 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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