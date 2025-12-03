Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
03.12.2025 16:25:00
Walmart vs. Costco: What's the Better Retail Stock to Buy Right Now?
Two of the biggest behemoths in retail are Walmart (NYSE: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST). They both offer essential day-to-day products, including groceries, and a diverse mix of discretionary items. Their businesses have also been resilient over the years, even as other retailers have struggled due to challenging economic conditions.Over the past five years, both of these stocks have more than doubled in value. But in the process, that has also made them much more expensive buys. Which retail stock is the better buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|29 080,00
|0,14%
|Costco Wholesale Corp.
|782,20
|-1,10%
|Walmart
|98,19
|0,04%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|9 610,00
|1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.