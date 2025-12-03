Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

03.12.2025 16:25:00

Walmart vs. Costco: What's the Better Retail Stock to Buy Right Now?

Two of the biggest behemoths in retail are Walmart (NYSE: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST). They both offer essential day-to-day products, including groceries, and a diverse mix of discretionary items. Their businesses have also been resilient over the years, even as other retailers have struggled due to challenging economic conditions.Over the past five years, both of these stocks have more than doubled in value. But in the process, that has also made them much more expensive buys. Which retail stock is the better buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 29 080,00 0,14% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 782,20 -1,10% Costco Wholesale Corp.
Walmart 98,19 0,04% Walmart
Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 9 610,00 1,64% Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

