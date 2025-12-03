Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Walmart-Papier an diesem Tag bei 19,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 508,130 Walmart-Aktien im Depot. Die gehaltenen Walmart-Aktien wären am 02.12.2025 57 118,90 USD wert, da der Schlussstand 112,41 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 471,19 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Walmart eine Marktkapitalisierung von 890,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at