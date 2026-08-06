Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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06.08.2026 13:18:38
Warner Bros. Discovery, Inc. Bottom Line Falls In Q2
(RTTNews) - Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) revealed a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $149 million, or $0.06 per share. This compares with $1.580 billion, or $0.63 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.2% to $8.717 billion from $9.812 billion last year.
Warner Bros. Discovery, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $149 Mln. vs. $1.580 Bln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.63 last year. -Revenue: $8.717 Bln vs. $9.812 Bln last year.
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