Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
05.02.2026 20:57:00
Warum Meta Platforms Datensammlung illegal ist
Erstmals steht rechtskräftig fest, dass Meta Platforms nach deutschem Recht illegal Daten auf fremden Webseiten erntet. Ein Blick auf juristische Eckpunkte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
