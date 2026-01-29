Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 830 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der avisierte Umsatz im ersten Quartal liege - gemessen am Mittelpunkt der vom Unternehmen gegebenen Spanne - über den Erwartungen, schrieb Stephen Ju am Mittwochabend. Die Ausgabenprognose des Internetkonzerns liege aber ebenfalls über dem, was bisher signalisiert worden sei./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
