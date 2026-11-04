Watts Water Technologies Aktie
WKN: 876388 / ISIN: US9427491025
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05.11.2026 00:40:56
Watts Water Technologies Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Watts Water Technologies (WTS) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $145.4 million, or $4.34 per share. This compares with $82.2 million, or $2.45 per share, last year.
Excluding items, Watts Water Technologies reported adjusted earnings of $114.0 million or $3.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.0% to $728.0 million from $611.7 million last year.
Watts Water Technologies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $145.4 Mln. vs. $82.2 Mln. last year. -EPS: $4.34 vs. $2.45 last year. -Revenue: $728.0 Mln vs. $611.7 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 17 % To 18 %
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