WDH/Norwegen: Fast alle neu zugelassenen Pkw sind Elektroautos

OSLO (dpa-AFX) - Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto . Wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OFV) mitteilte, hatten 95,9 Prozent aller neu registrierten Pkw einen E-Antrieb. Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach bei einem Prozent, Benziner machten nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Die restlichen neu zugelassenen Pkw waren Hybridautos.

Auch wenn beide Märkte allein schon wegen ihrer Größe nur bedingt zu vergleichen sind: Deutschland ist von solchen Zahlen weit entfernt. Für das gesamte Jahr 2025 liegen noch keine Zahlen vor, doch von Januar bis November machten reine Elektroautos in der Bundesrepublik laut Kraftfahrt-Bundesamt 18,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus.

Die beliebteste Automarke in Norwegen ist aktuell Tesla. Fast jeder fünfte der rund 180.000 neu zugelassenen Pkw war 2025 laut OFV-Statistik ein Tesla. Mit gut 13 Prozent lag Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) demnach auf dem zweiten Platz der meistgekauften Neuwagen.

Erstmalig fahren mehr Pkw mit Strom als mit Diesel

2025 war demnach auch das Jahr, in dem der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Bestand in Norwegen erstmalig den der Dieselautos übertraf. Pkw mit E-Antrieb machten mit 32,5 Prozent den größten Anteil auf den norwegischen Straßen aus, während rund 31 Prozent mit Diesel- und gut 23 Prozent mit Benzinmotor fuhren. Den Rest machten Hybridmodelle aus.

In Deutschland lag der Anteil der Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand Stand 1. Oktober bei 3,9 Prozent - inzwischen dürfen es rund 4 Prozent sein.

Seit Jahren fördert der norwegische Staat Autos mit E-Antrieb massiv - sowohl steuerlich als auch mit ausreichend Parkplätzen, Ladestationen und anderen Vorteilen für Fahrer von Elektroautos.

Einer der Gründe für den Rekord bei der Zulassung von Pkw mit Elektromotor im vergangenen Jahr dürfte eine Änderung bei der Mehrwertsteuer sein. Zum Jahresbeginn wurde der Steuerfreibetrag beim Kauf von Elektroautos in Norwegen deutlich gesenkt. Viele Käufer schlugen deshalb noch 2025 zu.

"Wir sehen die Wirkung einer langfristigen und zielgerichteten Elektroauto-Politik und wie sich konkrete Steuerentscheidungen unmittelbar auf den Markt auswirken", erklärte OFV-Direktor Geir Inge Stokke laut der Mitteilung./arn/DP/men