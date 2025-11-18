Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.11.2025 21:45:00
Wegweisendes Urteil: Meta hat kein Social-Media-Monopol
Der US-Konzern Meta hat in einem langjährigen Prozess mit der US-Handelsaufsicht FTC obsiegt. Eine Aufspaltung des Konzerns dürfte damit vom Tisch sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
