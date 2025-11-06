Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

06.11.2025 23:32:44

What Did Goldman Sachs and Morgan Stanley CEOs Say to Spook the Market?

The U.S. stock market turned sharply lower Tuesday morning in reaction to seemingly negative comments by the CEOs of Morgan Stanley (NYSE: MS) and Goldman Sachs (NYSE: GS). At the Global Financial Leaders' Investment Summit in Hong Kong, each Wall Street executive warned of a potential drawdown in the U.S. market in coming months."It's likely there'll be a 10 to 20% drawdown in equity markets sometime in the next 12 to 24 months," said Goldman Sachs CEO David Solomon. "Things run, and then they pull back so people can reassess."Morgan Stanley CEO Ted Pick agreed that a drawdown of 10% to 15% is likely in the near term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Goldman Sachs

Analysen zu Goldman Sachs

14.10.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
15.01.25 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Goldman Sachs 683,20 -0,94% Goldman Sachs
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A- 20,80 -0,24% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D- 20,42 0,10% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 20,73 -0,29% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
Morgan Stanley 142,08 -1,35% Morgan Stanley
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A- 20,76 -0,29% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K- 24,42 0,08% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E- 25,50 -0,23% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F- 25,28 0,12% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I- 25,25 0,16% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I-

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

