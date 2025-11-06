Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Goldman Sachs-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 357,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,279 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2025 221,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 793,09 USD belief. Das entspricht einem Plus von 121,59 Prozent.

Der Goldman Sachs-Wert an der Börse wurde auf 237,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at