Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lohnendes Goldman Sachs-Investment?
|
06.11.2025 16:05:18
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 357,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,279 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2025 221,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 793,09 USD belief. Das entspricht einem Plus von 121,59 Prozent.
Der Goldman Sachs-Wert an der Börse wurde auf 237,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
Nachrichten zu Goldman Sachsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachsmehr Analysen
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.07.24
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|683,20
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.