Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2024 wurden Goldman Sachs-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 524,40 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,069 Goldman Sachs-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 932,49 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 29.10.2025 auf 783,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49,32 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Goldman Sachs eine Marktkapitalisierung von 236,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at