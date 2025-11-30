CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
30.11.2025 08:15:00
What Every CarMax Investor Should Know Before Buying
CarMax (NYSE: KMX) is heading into its Dec. 18 earnings report facing the toughest backdrop in its 32-year history.The stock has collapsed more than 50% year to date, slumping to a 13-year low after a brutal second-quarter miss on sales and earnings per share (EPS). It's now down 75% from its November 2021 all-time high -- one of the deepest multiyear slumps of any major specialty retailer.With a market cap of $5.5 billion, CarMax is now the second-smallest of 44 stocks in the Consumer Discretionary Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLY), which tracks the consumer discretionary sector. That market segment has been among the worst performing sectors this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
