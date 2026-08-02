Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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02.08.2026 06:18:51
What's Going on With Meta Stock?
Meta (NASDAQ: META) is failing to convince investors about its AI investment.*Stock prices used were the afternoon prices of July 30, 2026. The video was published on Aug.1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
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30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Meta-Aktie nach enttäuschender Prognose abgestraft (finanzen.at)
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30.07.26
|Mark Zuckerberg is becoming the king of the ‘side quest’ (Financial Times)
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30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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30.07.26