Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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12.05.2026 20:30:00

Where Will Amazon Stock Be in 5 Years?

Amazon (NASDAQ: AMZN) is demonstrating strong momentum across AWS, AI infrastructure, retail, and advertising, but the stock's rally has made valuation harder to ignore. The big question is whether today's free cash flow pressure is a warning sign or the price Amazon must pay to build a stickier, higher-margin AI platform.Stock prices used were the market prices of May 6, 2026. The video was published on May 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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