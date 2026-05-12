Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
12.05.2026 20:30:00
Where Will Amazon Stock Be in 5 Years?
Amazon (NASDAQ: AMZN) is demonstrating strong momentum across AWS, AI infrastructure, retail, and advertising, but the stock's rally has made valuation harder to ignore. The big question is whether today's free cash flow pressure is a warning sign or the price Amazon must pay to build a stickier, higher-margin AI platform.Stock prices used were the market prices of May 6, 2026. The video was published on May 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
12.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|ROUNDUP: Paketflut und Schwarzarbeit - Zoll soll gestärkt werden (dpa-AFX)
|
12.05.26
|ROUNDUP 2: Pleitewelle im Einzelhandel: Mäc Geiz meldet Insolvenz an (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Amazon staff use AI tool for unnecessary tasks to inflate usage scores (Financial Times)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.05.26
|SpaceX-Fieber steigt: Warum Amazon die einzige ernstzunehmende Alternative sein könnte (finanzen.at)