Amazon Aktie
|232,50EUR
|4,30EUR
|1,88%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Stephen Ju verfeinerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Methodik, um die Umsatzprognosen für die Cloud-Sparte AWS des Handelskonzerns zu beurteilen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung - unter anderem in der Annahme, dass sich das Wachstum in diesem Bereich im Jahr 2026 mit zusätzlichen Kapazitäten beschleunigt./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 333,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 269,44
|
Abst. Kursziel*:
23,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 270,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
14:48
|EU-Kommission will ausländische Satelliten-Dienste begrenzen (dpa-AFX)
|
26.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.05.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu (finanzen.at)
|
19.05.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)