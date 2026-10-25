Where Will Bloom Energy Stock Be in 5 Years?

The AI boom has created an urgent problem: Data centers need enormous amounts of power, and the electric grid can take years to catch up. That bottleneck has opened the door for power equipment providers like Bloom Energy (NYSE: BE) to become a critical bridge power provider for hyperscalers.

Data center demand has been an incredible tailwind, sending Bloom's stock soaring 2,085% since November 2024. The narrative around Bloom Energy has changed in recent years, as the company transforms from a speculative renewable hydrogen play into a data center power story.

The next five years will determine whether Bloom's incredible growth is durable or simply a temporary surge. Here's what Bloom needs to do to keep winning in the coming years.

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