Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
02.11.2025 10:35:00
Where Will Costco Stock Be in 5 Years?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has been an incredible stock to own over many decades, crushing the market as customers flock to its membership-only warehouse stores. It has managed to keep up strong growth in practically every kind of economy, and it has reported some of its highest growth when the economy has been weak.The market has rewarded it with an increasing stock price and a correspondingly higher valuation. But Costco stock has been going through some uncharacteristic pressure this year, trailing the S&P 500's 18% year-to-date gains with a roughly flat stock price.Is Costco's run finally over? Let's see where it could be in five years from now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!


Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|28 500,00
|0,71%
|Costco Wholesale Corp.
|790,20
|-0,04%
