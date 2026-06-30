Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.06.2026 15:05:00
Where Will Tesla Stock Be in 5 Years?
Tesla (NASDAQ: TSLA) shares have had a magnificent run since their initial public offering in 2010. But over the past half-decade, they have only risen by 69% (as of June 26).The S&P 500 index, by comparison, has generated a total return of 85%. Investors might be thrown off by the electric vehicle company's underperformance.There is chatter about a merger between Tesla and Space Exploration Technologies. Assuming this potentially massive deal doesn't go through, where will Tesla's shares be in five years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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