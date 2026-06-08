AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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08.06.2026 17:50:52

Why Advanced Micro Devices Stock Bounced Back Today

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock got caught in an epic sell-off last week as semiconductor chip stocks lost $1 trillion in market capitalization. AMD stock, in particular, lost 9.6% by the close of the week.The semiconductor chips giant bounced back this morning, however, with shares rising an even 5% through 11 a.m. after AMD announced it will invest £2 billion (that's $2.7 billion) in artificial intelligence research in the United Kingdom. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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