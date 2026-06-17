AMD Aktie

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17.06.2026 14:25:01

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 525 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst David Dai begründete das höhere Kursziel mit dem sich vollziehenden Übergang von Chatbot-basierter zu auf Agenten spezialisierter Künstlicher Intelligenz. Die Investitionsvolumina für Prozessoren dürften sich in einem Basisszenario von 2025 bis 2030 versechsfachen, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. AMD und Intel dürften von einer starken Nachfrage nach Servern im Zusammenhang mit KI profitieren./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 507,29 		Abst. Kursziel*:
18,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 523,46 		Abst. Kursziel aktuell:
14,62%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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