AMD Aktie
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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 455 auf 670 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die beschleunigte Adaption agentischer KI zum Anlass, um seine Schätzungen für die Chipkonzerne AMD und Arm zu erhöhen. Bei AMD blickt er konstruktiver auf das Geschäft mit Standalone-Prozessoren./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 670,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 519,74
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Abst. Kursziel*:
28,91%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 519,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
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Analyst Name::
Timothy Arcuri
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KGV*:
-
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