AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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01.06.2026 14:52:39

AMD (Advanced Micro Devices) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Overweight
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 665,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 516,10 		Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 489,63 		Abst. Kursziel aktuell:
35,82%
Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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