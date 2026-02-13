Alnylam Pharmaceuticals Aktie
WKN: A0CBCK / ISIN: US02043Q1076
|
13.02.2026 01:42:32
Why Alnylam Pharmaceuticals Stock Slipped Today
Investors weren't in a very forgiving mood with commercial-stage biotech Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY). After the company reported its latest set of quarterly results, those folks showed their displeasure by trading the stock down by more than 4% that trading session. Alnylam took the wraps off its fourth-quarter and full-year 2025 results before market open. These revealed that the company's revenue nearly doubled on a year-over-year basis, landing at just under $1.1 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: Alnylam Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Alnylam Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|263,40
|0,65%
