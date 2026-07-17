Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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17.07.2026 17:21:10
Why Alphabet Stock Dropped on Friday
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock slipped 2% through 10:15 a.m. ET Friday after Bloomberg reported, Thursday afternoon, that its Gemini 3.5 Pro flagship AI model is "months behind schedule" and at risk of losing the AI footrace to OpenAI and Anthropic.Image source: Alphabet.What's holding up Gemini 3.5 Pro? Alphabet is trying to get the model more competitive with OpenAI and Anthropic in coding software -- and its engineers are frustrated that Gemini 3.5 Pro still lags its rivals in coding ability. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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