Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
18.11.2025 17:15:00
Why Amazon and Microsoft’s stocks could be in trouble due to AI’s destructive economics
While demand for AI computing remains high, the economics are deteriorating for Amazon and Microsoft, which now must spend six times more capital to generate the same value as before, according to one analyst.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!