AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
06.11.2025 21:51:53
Why AMD Stock Is Plummeting Today
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock is losing ground Thursday. The semiconductor company's share price was down 5.6% as of 3 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) declined 0.8%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 1.3% in the session.AMD stock is sinking amid a new round of bearish macroeconomic data. Concerns that valuations for artificial intelligence (AI) companies could be overly elevated are also factoring into the pullback.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|207,85
|-7,29%
