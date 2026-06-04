AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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04.06.2026 20:39:28

Why AMD Stock Is Sinking Today

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock has regained ground following big losses early in Wednesday's session, but it's still in the red today. The semiconductor company's share price was down 2.3% as of 2:30 p.m. ET, but it had been down as much as 7.9% earlier in trading. There doesn't appear to be any fresh, business-specific news driving AMD's pullback today. Instead, the sell-off is being propelled by the market's analysis of Broadcom's recent quarterly report. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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