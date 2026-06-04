AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
04.06.2026 20:39:28
Why AMD Stock Is Sinking Today
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock has regained ground following big losses early in Wednesday's session, but it's still in the red today. The semiconductor company's share price was down 2.3% as of 2:30 p.m. ET, but it had been down as much as 7.9% earlier in trading. There doesn't appear to be any fresh, business-specific news driving AMD's pullback today. Instead, the sell-off is being propelled by the market's analysis of Broadcom's recent quarterly report. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
01.06.26
|AKTIEN IM FOKUS: PC-Markteinstieg treibt Nvidia an - Intel und AMD belastet (dpa-AFX)
|
01.06.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
01.06.26