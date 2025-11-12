AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 23:11:00

Why AMD Stock Jumped Today

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) climbed 9% on Wednesday after the artificial intelligence (AI) chipmaker laid out a promising growth trajectory for investors at its Financial Analyst Day event.Image source: Getty Images.The semiconductor designer forecasts revenue gains of more than 35% annually over the next three-to-five years, fueled by 60% annual growth in its data center business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten