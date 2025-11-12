AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
12.11.2025 23:11:00
Why AMD Stock Jumped Today
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) climbed 9% on Wednesday after the artificial intelligence (AI) chipmaker laid out a promising growth trajectory for investors at its Financial Analyst Day event.Image source: Getty Images.The semiconductor designer forecasts revenue gains of more than 35% annually over the next three-to-five years, fueled by 60% annual growth in its data center business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
