AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

16.11.2025 12:02:00

Why AMD Stock Managed to Post Big Gains in This Week's Volatile Trading

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock managed to close out the past week of trading with substantial gains despite bearish momentum for artificial intelligence (AI). The company's share price gained 5.7% across the stretch. Meanwhile, the S&P 500 inched 0.1% higher after some big swings, and the Nasdaq Composite declined 0.5%.AMD's valuation defied valuation gravity impacting AI stocks thanks to a strong showing at its investor day conference. Following its presentation, the stock saw a wide range of price-target hikes and ratings upgrades from analysts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
