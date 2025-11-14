AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
14.11.2025 21:27:00
Why AMD Stock Sank and Then Saw Recovery Momentum Today
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock has battled back from substantial sell-offs early this morning and is now in the green on the day's trading. The company's share price was up 0.3% as of 2:45 p.m. ET. The stock had been down as much as 5.2% near the session open.At the time of this article's filing, the S&P 500 and Nasdaq Composite were up 0.2% and 0.5%, respectively. While tech-heavy indexes opened the day with another round of sell-offs, there has been recovery momentum as investors shopped for deals in the artificial intelligence (AI) space.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
