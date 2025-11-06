American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|
06.11.2025 17:57:54
Why American Superconductor Stock Just Crashed
American Superconductor (NASDAQ: AMSC) stock got devastated this morning, falling 31.5% through 10:55 a.m. ET after reporting mixed earnings last night.Heading into the report, analysts forecast the green energy stock (American Superconductor builds control systems for wind turbines, and optimizes power lines for transmitting wind and solar power) would earn $0.15 per share on sales of $67.2 million. AMSC actually beat the earnings prediction with a $0.20 per share fiscal Q2 2025 profit -- but it missed on sales, reporting only $65.9 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu American Superconductor Corp
