Why AngioDynamics Crashed Today

AngioDynamics (NASDAQ:ANGO) stock, maker of such medical devices as the NanoKnife tool for "electrocuting" cancer cells, as well as multiple devices for treating peripheral vascular disease, tumbled 20.7% through 10:20 a.m. ET Thursday despite beating analyst forecasts for Q1 earnings this morning.

Heading into the fiscal Q1 2027 report, analysts expected AngioDynamics to lose $0.11 per share on sales of $80.5 million. Instead, AngioDynamics reported only a $0.04 per share loss, and sales were $80.9 million.

Image source: Getty Images.

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