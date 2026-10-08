AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
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08.10.2026 16:51:43
Why AngioDynamics Crashed Today
AngioDynamics (NASDAQ:ANGO) stock, maker of such medical devices as the NanoKnife tool for "electrocuting" cancer cells, as well as multiple devices for treating peripheral vascular disease, tumbled 20.7% through 10:20 a.m. ET Thursday despite beating analyst forecasts for Q1 earnings this morning.
Heading into the fiscal Q1 2027 report, analysts expected AngioDynamics to lose $0.11 per share on sales of $80.5 million. Instead, AngioDynamics reported only a $0.04 per share loss, and sales were $80.9 million.
Image source: Getty Images.
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