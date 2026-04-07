Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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08.04.2026 01:55:33
Why Arista Networks Stock Crushed it on Tuesday
An analyst move was the main catalyst behind Arista Networks' (NYSE: ANET) substantial stock price jump on Tuesday. The tech networking equipment specialist's equity, which has done well over the past few years thanks in no small part to its involvement in artificial intelligence (AI) capability build-out, rose by nearly 6% across that trading session. That analyst, Rosenblatt's Mike Genovese, upgraded his Arista recommendation before market open that day. He flagged it as a buy, one notch above his previous neutral rating, and set a price target of $180 per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Arista Networks Inc Registered Shs
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