Arista Networks Aktie
WKN DE: A11099 / ISIN: US0404131064
|
22.01.2026 18:08:42
Why Arista Networks Stock Popped Today
Shares of Arista Networks (NYSE: ANET) were moving higher today, although there was no clear catalyst for the move.The jump comes one day after BNP Paribas called the networking specialist, which has benefited from the growth of AI, a top AI stock for 2026. Trading volume also spiked at the open, and volume was already above its three-month average by 11:20 a.m ET.The stock started spiking around 8:30 a.m. ET in pre-market trading, and as of 11:22 a.m. ET, the stock was up 10.4%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arista Networks Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Arista Networks Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc
|391,30
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.